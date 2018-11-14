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عبد الغفار يقر تشكيلا جديدا للجان الأعلى للجامعات

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وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

متابعات- أمينة عبد العال

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الحدث اليوم

سيد علي

رشوان توفيق

استعرض الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار،  مساء أمس الثلاثاء تقريرًا مفصلا حول التشكيل الجديد للجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك بمقر الوزارة.

وأوضح التقرير اعتماد المجلس الآليات الموضوعية في تشكيل لجان القطاعات المختلفة البالغ عددها 24 لجنة؛ لضمان اختيار الكفاءات المتميزة التي تستطيع أن تتجاوب مع طموح الدولة في المرحلة الحالية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات المصرية.

وأشار التقرير إلى أنه بدأ الإعلان للتقدم للترشيح لعضوية لجان القطاعات في يناير الماضى إلكترونيًا من خلال موقع المجلس الأعلى للجامعات، أو التقدم الورقى مباشرة إلى أمانة المجلس، أو الترشيح من الجامعات.

وأضاف التقرير أن التشكيل الجديد يتضمن تغيير نسبة 50% من رؤساء اللجان، و75% من أمناء اللجان. إضافة إلى تغيير معظم أعضاء اللجان، كما أتاح التشكيل الجديد فرص أكبر لشباب الأساتذة للمشاركة في عضوية اللجان، والاستفادة من الأساتذة المصريين العاملين في الجامعات الأجنبية في عضوية بعض اللجان، وكذلك الاستفادة من الخبراء في عضوية اللجان المختلفة،وتمثيل الجامعات في معظم اللجان.

كما أكد التقرير الذي قدمه أمين المجلس الأعلى للجامعات اوزير التعليم العالي أنه تم تقييم شامل لأداء كل لجان القطاعات المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية للوقوف على إنجازات كل لجنة وقدرتها على تحقيق إنجاز ملموس على أرض الواقع في تطوير قطاع الدراسات الخاص بكل منها. إضافة إلى مدى توافر رؤية مستقبلية تتبناها كل لجنة لتطوير قطاع الدراسات الخاص بها مستقبلًا.

ولفت التقرير إلى عرض تشكيل لجان القطاعات المختلفة على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه خلال شهر سبتمبر الماضى بجامعة السويس، كما تم مناقشته خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية في أكتوبر الماضى، وتم إرساله للسادة رؤساء الجامعات لإبداء مقترحاتهم وآرائهم بشأن تشكيل اللجان المختلفة.

ومن المقرر أن يجتمع خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالى بالسادة رؤساء وأمناء اللجان الجدد صباح الخميس المقبل، لتوضيح أجندة العمل المستقبلية للفترة المقبلة، وأسلوب العمل الجديد للاستجابة لتوقعات الدولة ورؤيتها لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات المصرية.

واعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التشكيل النهائي لكل لجان القطاعات المختلفة بالمجلس.


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