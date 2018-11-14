» شاهد.. هاتف "رشوان توفيق" يحرجه على الهواء

14 نوفمبر 2018 - 02:29 م



تعرض الفنان رشوان توفيق، لموقف محرج على الهواء، وذلك خلال حديثه عن والدته.



ورن الهاتف الشخصي للفنان على الهواء و ذلك خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي.



و اعتذر "توفيق" عن هذا الموقف، ورد عليه قائلا: "عادي ولا يهمك، محبينك بيسألوا عليك".



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