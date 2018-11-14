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فنان بريطاني: نتنياهو ينتهج سياسة "عنصرية" حيال الفلسطينيين

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صدى البلد

أحمد موسى

ابو تريكة

اتهم الفنان روجر ووترز أحد مؤسسي فرقة "بينك فلويد" الشهيرة في تشيلي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتهاج سياسة "عنصرية" حيال الفلسطينيين.

وقال  الفنان البريطاني على هامش حفلة موسيقية في سانتياجو: "نعرف جميعا أن الحياة في الأراضي الفلسطينية لا تطاق مشبهًا ما يحصل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا، وتابع: "أنا لست معاديا للسامية. وجاء ذلك رد علي رسالة وجها طالب في مركز سيمون فيزينتال من الأرجنتين الأطراف الراعية لجولة ووترز الموسيقية في أمريكا اللاتينية بوقف دعمها له معتبرا أنه ينشر "رسالة حقد وتمييز".

وكان وسعى عازف الغيتار السابق في فرقة "بينك فلويد"سعي خلال جولته هذه، إلى توعية الجمهور على وضع الفلسطينيين داعيا إلى مقاطعة إسرائيل.


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