» قرار من النيابة ضد عامل قتل بائعًا بسبب جاكيت

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قررت النيابة بجنوب الجيزة حبس عامل لاتهامه بقتل بائع ملابس بالعمرانية، بسبب الخلاف على بيع جاكيت.

وكانت النيابة العامة صرحت فى وقت سابق بتشريح جثمان المجنى عليه ودفنه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، لاستكمال التحقيقات، واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا يفيد مقتل بائع ملابس نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية، أن عامل اعتدى على المجني عليه بمطواة بسبب الخلاف على بيع جاكيت، ما أسفر عن مقتله، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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