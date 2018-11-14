موسى: "اللي عاملينه قديس مابيدفعش الضرائب"

14 نوفمبر 2018 - 02:46 م



علق الإعلامي أحمد موسى، على الحكم بحبس الكابتن محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي السابق لمدة عام بتهمة التهرب من دفع الضرائب، قائلا: "أبوتريكة اللي عاملينه قديس مبيدفعش الضرائب ".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "مدفعتش ليه اللي عليك يا أبوتريكة، أنت مش

كنت بتعمل إعلانات في النادي الأهلي مدفعتش ليه؟".



كانت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قضت بحبس محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق سنة وكفالة 20 ألف جنيه بتهمة التهرب من دفع مبلغ 710 آلاف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية، وإحدى شركات الاتصالات.

