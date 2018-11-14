  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:36 م
بحث متقدم
الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على هذه المناطق..غدًا

الهامى عجينة

إلهامى عجينة: أنا كنائب شغال بوسطجى"

ليبرمان

أول تعليق لـ"حماس" على استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

ساطع النعمانى

القصة الكاملة وراء إصابة ساطع النعمانى

القبض على "شواذ" داخل نادى الزمالك

النيابة تستدعى أفراد أمن الزمالك

«ليبرمان»: مصر هي نقطة البداية في كل شيء

"غزة" تطيح بوزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه

مسجد الفتح

تأجيل إعادة محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

جانب منالاكتشاف

الكشف عن أثر فرعونى جديد بكوم أمبو فى أسوان

النعماني

خلاف بين لندن وأسرة "النعمانى".. تعرف على السبب

احداث مسجد الفتح

«مختل عقليًا» متهم بأحداث مسجد الفتح

بحضور مدبولى..

"البيئة" تواصل مناقشة التطور المناخى الأفريقى بشرم الشيخ

آخر الأخبار

ياسمين صلاح الدين
ياسمين صلاح الدين

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تفاصيل لقاء السيسي والبشير بشرم الشيخ

#

نواب سوريون يطالبون باستدعاء القائم بالأعمال المصري

#

السيسي: مشاكل المنطقة تحتاج إلى هذا الأمر الهام

#

شباب منتدى العالم يلتقطون سيلفي مع الرئيس السيسي

غادة والى

سي بي سي

التضامن

تستمر وزارة البيئة، اليوم الأربعاء،  فى إقامة فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى، بمدينة شرم الشيخ، والذى من المقرر  أن ينتهى  فى 29 نوفمبر الجارى بمشاركة 196 دولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، اليوم وغدا الخميس .

ويناقش المؤتمر السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضى وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجى.

والجدير بالذكر ان مؤتمر التنوع البيولوجي الذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان ، ومن المقرر أن تطلق مصر خلال المؤتمر مبادرة مصرية لدمج ثلاث اتفاقيات دولية خاصة بالبيئة وهي اتفاقيات التنوع البيولوجي واتفاقيات التغيرات المناخية والتصحر لارتباط الاتفاقيات الثلاث ببعضها وتأثيرها المشترك والمتداخل في حياة الشعوب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على هذه المناطق..غدًا
» إلهامى عجينة: أنا كنائب شغال بوسطجى"
» قرار من النيابة ضد عامل قتل بائعًا بسبب جاكيت
» عزوف الجماهير عن شراء تذاكر لقاء مصر وتونس
» شاهد.. هاتف "رشوان توفيق" يحرجه على الهواء
» إحصائية صادمة عن عدد العاطلين في الشرق الأوسط
» أنيسة حسونة تروى معاناتها مع السرطان
» بهذه الكلمات تضامنت «إليسا» مع أهالي غزة
» الإسكان تزف بشرى سارة لمحافظة دمياط الجديدة
» أحمد موسى عن الزيادة السكانية: "إحنا داخلين حرب"
» تعرف على 12 فائدة سحرية لـ"حب الرشاد"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي