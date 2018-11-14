"التضامن": لا نملك ضم "العلاوات الخمس" للمعاشات أو إثباتها

14 نوفمبر 2018 - 02:51 م





أكد محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لا تملك نفي ضم "العلاوات الخمس" للمعاشات، أو إثباتها، لأن الأمر موجود أمام القضاء.



وأضاف العقبي، خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي "، أن القضية متداولة في المحاكم منذ فترة، والوزارة تحترم القضاء، وتنتظر الحكم النهائي.



وتابع المتحدث باسم التضامن، أنه إذا قرر القضاء إثبات العلاوات الخمس، ستكون الحكومة ملزمة بذلك، مشددًا على أنه لا يجوز إثبات أو نفي ذلك.

