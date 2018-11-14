الكهرباء: اجراءت تامينية لحماية الابراج من تقلبات الشتاء

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وكالات - حنان حمدتو

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الكهرباء

شتاء

ابراج كهربائية

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  اتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية لمواجهة التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء خاصة تلك الموجودة بمخرات السيول فضلا عن وضع خطط استباقية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم  إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة بسبب قرب بداية موسم الشتاء واحتمال تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من احتمالية سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء البلاد.. منوهة إلى التنسيق مع جميع الجهات المختلفة بالدولة بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية الموحدة ومدى مجابهة الظروف الجوية المحتملة.

واشارت الوزارة الى أنه تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الاحتياطية للأحمال كما قامت مجموعات العمل بالمرور على أهم محطات الصرف الصحي بجميع أنحاء الجمهورية ومراجعة موقف التغذية الاحتياطية.. لافتا إلى أنه يتم في حالات الطقس السيئ فصل بعض مهمات الكهرباء حرصا على سلامة المواطنين.

وبين أنه ضمن الخطط الاستباقية للاستعداد لموسم الشتاء تم الانتهاء من خطط الصيانة الدورية وحدات محطات إنتاج الكهرباء وكافة مهمات شبكة نقل الكهرباء وكذلك المهمات الكهربائية بشبكة التوزيع كما تتابع فرق الطوارئ والصيانة بكافة الشركات التابعة للقطاع على مدار 24 ساعة الشكاوى التي ترد أو الإبلاغ عن أعطال أو انقطاعات حيث يتم على الفور اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكاوى فضلا عن متابعة مركز التحكم القومى لحالة الشبكة القومية للكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية سواء من الدوائر الرئيسية أو الدوائر البديلة.


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