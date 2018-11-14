شاب مصري يربي النحل من أجل سمة لا لعسلة

14 نوفمبر 2018 - 02:56 م

روي الشاب المصري «عمر أبو الحسن» تفاصيل تربيتة الآلاف من النحل، على سطح منزله على مشارف القاهرة، من أجل سمه لا عسله، بعدما أدرك فوائد النحل من القرآن، قرر قبل 5 سنوات تربيته واستخدام سمه في الطب البديل، حيث يعتقد أن لسع النحل يمكن أن يخفف الألم ويعالج أمراضا مثل الروماتيزم.

ويقول الشاب الذي لم درس طب علي الإطلاق ، إن فوائد لسع النحل لا تقتصر على العلاج، إذ أنه يساعد أيضا في تحسين الحالة المزاجية.

ويعالج أبو الحسن حوالي 5 أشخاص في الشهر. وفي جلسة العلاج، يلسع أبو الحسن المريض بـ6 من حشرات النحل في مناطق مختلفة من الجسم.

وذكر محمد عبد الفتاح (29 عاما)، الذي يتردد بانتظام على أبي الحسن، أن مزاجه يتحسن بفضل العلاج ويشعر بأن صحته أفضل.

وأضاف: "أتعالج بسم النحل بصفة مستمرة لرفع المناعة ولقوة الجسم يعني ونشاطه".

لكن محمود عبد اللطيف مربي النحل وعضو اتحاد النحالين العرب، يرى أنه لا يوجد دليل علمي على فوائد العلاج بلسع النحل.

وأضاف: "هذا الموضوع محتاج دراسات أعمق ومحتاج أجهزة علمية وأبحاث علمية" كي يتسنى معرفة ما يحتويه سم النحل وفوائده إن وجدت