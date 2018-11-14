» إلهامى عجينة: أنا كنائب شغال بوسطجى"

14 نوفمبر 2018 - 03:21 م

قال البرلماني إلهامى عجينة، إن جميع الخريجين في مصر لا يعملون بشهادتهم ولا في مجالهم، لافتًا " أنا كنائب شغال مخلصاتى طلبات يعنى بوسطجى" والمفروض أن دوري تشريع ورقابة.

وأوضح عجينة خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وزارة التموين اتخذت لجأت إلى مصادرة البطاطس "علشان تعالج فشلها في التجارة".

وانتقد الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة قائلا: "ازاى تاخد ستة آلاف طن، وتدينى الفلوس في المحكمة، هو أنا مطلقة"، وأضاف:" للأسف نحن نبكى على الميت بعدما يموت، ولا نقوم بعلاجه قبل الموت"