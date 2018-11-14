» الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على هذه المناطق..غدًا

14 نوفمبر 2018 - 03:27 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والطقس لطيف نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.