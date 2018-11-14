» الزمالك يعلن موعد وصول «جروس» إلى القاهرة

14 نوفمبر 2018 - 04:18 م

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك عن موعد وصول السويسري كريستيان جروس إلى القاهرة، بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخرًا بسبب توقف الدوري.

وأخطر «جروس»، مسئولي النادي بأنه سيصل القاهرة مساء غد الخميس قبل استئناف تدريبات الأبيض عصر الجمعة، عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام.

يذكر أن جروس منح لاعبي الفريق راحة لمدة 4 أيام تنتهي غدا، الخميس، بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، وتصدر قمة الدوري برصيد 26 نقطة.