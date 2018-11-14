طالب يشوه وجه فتاة بموس حلاقة

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شاب

البحيرة

موس حلاقة

تشوية وجه فتاة

تعرضت طالبة ثانوي للإصابة بجرح قطعي في الوجه، إثر تعدي طالب ثانوي عليها «بشفرة موس» أثناء تواجدها في مدخل العقار محل سكنها، في منطقة الإدكاوي التابعة لقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لخلافات بسبب الجيرة، حيث سبق وتعرض المتهم لها، وقام بـ"معاكستها" وتعدى أهليتها عليه بالضرب لعدم استجابتها لمعاكسته، وتعنيفة أمام جميع المارة في الشارع، وعند "معاكسته" لها مرة أخرى في مدخل منزلها، أهانته فأخرج موس حلاقة وشوه وجهها، وتم نقلها لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من الرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار من مستشفى خاص في كفر الدوار، بوصول «نانسى خ. ف.»، 16 سنة، طالبة، مصابة بجرح قطعي في الوجه، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.

وبسؤالها، اتهمت «يوسف م. ع.» 15 سنة، طالب بالتعدي عليها وضربها بشفرة «موس حلاقة» كانت بحوزته، أثناء تواجدها في مدخل العقار محل سكنها، لخلافات بسبب الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم بقيادة النقيب أحمد صابر معاون مباحث قسم شرطة كفر الدوار، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتخلص من الأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.



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