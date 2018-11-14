استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

14 نوفمبر 2018 - 04:22 م

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمله في بحر شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: " استشهاد نواف أحمد العطار( 20 عاماً) شمال قطاع غزة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بدوره، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح مقتضب تلقّت وكالة الأناضول نسخة منه، إن الشهيد العطار، يعمل صياد أسماك، وقضى جرّاء إصابته برصاصة في البطن، أطلقتها زوارق إسرائيلية، خلال عمله في بحر شمالي قطاع غزة".



