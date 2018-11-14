  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:52 م
بحث متقدم
وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%

مسيرة بحرية فى غزة

استشهاد صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

قتل

إخفاء الجثث.. إبداع «شيطاني» للقتلة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على هذه المناطق..غدًا

الهامى عجينة

إلهامى عجينة: أنا كنائب شغال بوسطجى"

ليبرمان

أول تعليق لـ"حماس" على استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

ساطع النعمانى

القصة الكاملة وراء إصابة ساطع النعمانى

القبض على "شواذ" داخل نادى الزمالك

النيابة تستدعى أفراد أمن الزمالك

«ليبرمان»: مصر هي نقطة البداية في كل شيء

"غزة" تطيح بوزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه

مسجد الفتح

تأجيل إعادة محاكمة 40 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

المشدد 3 سنوات لسائق ومالك محل خطفا تاجرًا لسرقته

قضايا وحوادث

خطف عامل
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليونًا لمحافظ المنوفية السابق

#

المشدد لمتهم بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة

#

7 سنوات سجنًا لمجند هرّب متهمًا مقابل 50 ألف جنيه رشوة

#

100 ألف جنيه غرمة وحبس 10 سنوات لمدرس هتك عرض طالبة

سرقه

خطف

ضبط

الجنايات

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وعبد الحميد كامل، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين، ومعاقبة ثالث بالحبس لمدة عام؛ لاتهامهم بانتحال صفة وسرقة مواطن بالإكراه بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، قيام المتهمين "وائل.ع" 45 سنة سائق ميكروباص، و"محمد.ع"  41 سنة مالك محل، و"تامر.ح" 38 سنة سمكري، بالاعتداء علي المجني عليه الشيخ عبدالله تاجر، وسرقته بعد اقتياده بمنطقة نائية.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الثاني انتحل صفة ضابط شرطي، وخطف بمساعدة الآخرين المجنى عليه في سيارة المتهم الثالث بدعوى التحقيق معه فى أحد القضايا، واقتادوه لمنطقة نائية، وقام المتهم الأول بتكتيفه، وضربه الثاني بسلاح ابيض مطوه، وسرقوا منه مبالغ مالية كانت بحوزته، وفروا هاربين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يدخل في مفاوضات مع مدافع المنتخب
» الزمالك يعلن موعد وصول «جروس» إلى القاهرة
» الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على هذه المناطق..غدًا
» إلهامى عجينة: أنا كنائب شغال بوسطجى"
» قرار من النيابة ضد عامل قتل بائعًا بسبب جاكيت
» عزوف الجماهير عن شراء تذاكر لقاء مصر وتونس
» شاهد.. هاتف "رشوان توفيق" يحرجه على الهواء
» إحصائية صادمة عن عدد العاطلين في الشرق الأوسط
» أنيسة حسونة تروى معاناتها مع السرطان
» بهذه الكلمات تضامنت «إليسا» مع أهالي غزة
» الإسكان تزف بشرى سارة لمحافظة دمياط الجديدة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:02 م

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي