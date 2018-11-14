وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 9.9%

14 نوفمبر 2018 - 04:27 م

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5،3% خلال العام المالي 2017-2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9،9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44،4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

وتناول الاجتماع متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة فضلا عن مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى حصول مصر مؤخرًا على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها "المنظمة الأفريقية للإدارة العامة" من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"، والذي نال إشادة العديد من الدول الأفريقية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.