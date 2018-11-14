» الأهلي يدخل في مفاوضات مع مدافع المنتخب

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المصريون

الاهلى

منتخب مصر

دخلت لجنة الكرة في النادي الأهلي، في مفاوضات مكثفة مع اللاعب علي غزال مدافع فانكوفر وايتكابس الكندي والمنتخب الوطني، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفتح مسئولو القلعة الحمراء خط المفاوضات مع لاعب منتخب مصر للتعاقد معه، لدعم صفوفه، حيث رحب غزال بالانضمام للنادي الأهلي.

ورصد مجلس إدارة النادي الأهلي مبلغ 200 مليون جنيه لدعم الفريق الأول، عقب خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

والجدير بالذكر أن غزال انتهى تعاقده مع النادي الكندي، ليحق له التوقيع لأي نادي.


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