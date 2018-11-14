دراسة: رفع الأثقال ساعة أسبوعيا يحافظ على صحة القلب

14 نوفمبر 2018 - 05:35 م

أفادت دراسة أمريكية حديثة، أن ممارسة رياضة رفع الأثقال لمدة ساعة أسبوعيا، يمكن أن تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أجرى الدراسة باحثون بجامعة ولاية آيوا الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Medicine & Science in Sports & Exercise ) العلمية.

ولرصد التأثيرات العلاجية لرياضة رفع الأثقال على صحة القلب، راقب الفريق ما يقرب من 13 ألف بالغ.

ووجد الباحثون أن ممارسة رياضة رفع الأثقال لمدة ساعة أسبوعيا، خفضت خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة تراوح بين 40 إلى 70 %.

وقال الدكتور دك تشول لي قائد فريق البحث: "قد يعتقد الناس أنهم بحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت في رفع الأثقال، لكن أقل من 5 دقائق قد تكون فعالة في الحفاظ على صحة القلب".

وأضاف أن الدراسة أثبتت أن "ممارسة رياضة رفع الأثقال لحوالي ساعة أسبوعيا تخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم".

وأشار إلى أن "العضلات هي محطة الطاقة التي تحرق السعرات الحرارية، وبناء العضلات لا يساعد على تحريك مفاصلك وعظامك فقط، بل يساعد أيضا على الوقاية من السمنة وتوفير فوائد طويلة الأجل لصحة الجسم".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أي من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جراء أمراض القلب سنويا، ما يمثل 30 % من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030 من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويا.