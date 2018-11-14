» القبض على عصابة المشغولات الذهبية بالمنصورة

14 نوفمبر 2018 - 05:40 م

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من القبض على عصابة يتزعمها 3 أفراد، لسرقة الشقق السكنية بنطاق مدينة المنصورة، وبحيازتهم كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والهواتف المحمولة والمبالغ المالية.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات بشأن سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة.

جري تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقة "س.ف"، 55 سنة، عاطل وشقيقته "ف"، 43 سنة، ربه منزل وزوجته "ن"، 43 سنة، ربه منزل.

وأكدت التحريات أن المتهمين كونوا عصابة تخصصت فى سرقة الشقق السكنية بالمنصورة والمحافظات وجمعهم المسروقات الذهبية وبيعها لدي محلات الصاغة.

بتثقنين الاجراءات جري ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 شقق سكنية بالمحله الكبرى وخزينة كاملة من مدينة النزهة بالقاهرة وعدد من الوحدات بدائرة قسم ثاني المنصورة.

وضبطت القوات بحوزة المتهمين 92 عملة فضية و13 ورقية قديمة نادرة، وجهاز لاب توب، وعدد 2هاتف محمول، و6 حقائب جلدية وأدوات تجميل ونظارات شمسية، ومشغولات ذهبية تخطت الـ2 كيلوجرام.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لماشرة التحقيقات.

يذكر أن ضباط مباحث قسم شرطة ثان تمكنوا خلال اليومين الماضيين من ضبط تشكيل آخر يضم 4 مسجلين خطر وبحيازتهم كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والساعات ومبالغ مالية.