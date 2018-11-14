رئيس الوزراء يعرض خطة مصر للحفاظ على التنوع البيولوجي

14 نوفمبر 2018 - 05:45 م

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، خطة مصر لحماية التنوع البيولوجي.

وأشار إلى أن اهتمام مصر بقضية البيئة يأتي ضمن أولويات التعاون على المستوى الإقليمي والأفريقي والعربي والمتوسطي والوطني، لدمج البعد البيئي في البرامج والسياسات الوطنية، ويتجسد ذلك في إستراتيجية مصر 2030، والتي تعتمد في طياتها على البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، مضيفا أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل ضمان هذا الدمج بجميع القطاعات.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته بمؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد الآن بشرم الشيخ، أن هناك أهمية للمشاركة الفعالة لكل الدول الأفريقية والعربية في فعاليات هذا المؤتمر وتم تخصيص أمس شق وزاري رفيع المستوي لضمان دمج الشواغل الأفريقية في نتائج المؤتمر والذي نتج عنه خطة عمل طموحة للقارة السمراء من عام 2020 وحتى عام 2030 متضمنة الاولويات الخاصة بالقارة والتي يأتي على رأسها إستعادة تدهور الأراضي والنظم الايكيولوجية وغيرها.

وتابع: إن مصر تبنت منهجًا وطنيًا لتحقيق الصون والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة«رؤية مصر 2030» حيث تبنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، بالإضافة إلى التركيز على مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الإستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

وأكد أن الإستراتيجية تراعي مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ويدعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في كافة القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية، والسياحة، والنقل المستدام، وغيرها.

وأوضح أن تلك الإستراتيجية تعتمد على عملية تشاركية شاملة وتعاون ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.