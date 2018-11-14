» أحمد حسن: هل نعيش في جمهورية الموز؟

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المصريون

الاهلى

أحمد حسن

شوبير

بيراميدز

شن أحمد حسن نجم المنتخب الوطني الأسبق والمشرف الحالي على فريق بيراميدز، هجومًا عنيفًا على الإعلامي أحمد شوبير، بسبب تلميح الأخير في أكثر من مناسبة بضرورة إلغاء مسابقة الدوري.

وكتب «حسن» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مجرد التلميح بإلغاء بطولة تتكلف مليارات من الجنيهات ويعمل بها الآلاف من العاملين لا يحدث إلا في جمهورية الموز فقط».

يذكر أن عضو اتحاد الكرة، أكد أن مسابقة الدوري الممتاز مهددة بعدم الاستكمال هذا الموسم لضغط المباريات، خاصة أن النادي الأهلي سيخوض أكثر من 6 مباريات في شهر ديسمبر بالإضافة إلى مشاركته في البطولة العربية والأفريقية وهو ضغط رهيب على الجميع.

وشدد عضو مجلس الجبلاية أن ضغط الوقت والمباريات قد لا يسمح باستكمال الدوري حتى نهايته لذلك يجب على اتحاد الكرة أن يعلن الجدول الكامل بما فيه المباريات المؤجلة وألا يتنازل عن استمراره بالتنسيق مع الجهات الأمنية.


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