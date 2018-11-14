«ديمبلي» يفتح الباب أمام «صلاح» للانتقال إلى برشلونة

14 نوفمبر 2018 - 06:00 م

وضع مسئولو ليفربول الإنجليزي، النجم عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي، على قائمة التي يرغب الريدز في ضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوي المقبلة، مبديًا استعداده لدفع مبلغ قد يصل إلى 100 مليون يورو من أجل الحصول توقيعه.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مدرب "الريدز"، الألماني يورجن كلوب يتابع اللاعب الفرنسي ويرغب في استقدامه في هذا الميركاتو الشتوي.

ويرى كلوب في ديمبلي القطعة التي يحتاجها في مساعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد أن المهاجم لديه القدرة على إعادة إظهار مواهبه بعد ظهور مؤشرات بعدم قدرته على الاندماج مع برشلونة الذي دفع من أجله 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات، حين استقدمه من بروسيا دورتموند الألماني قبل عامين.

وأقر وكيل أعمال المهاجم الفرنسي، موسى سيسوكو، بأن ديمبلي يرغب في البقاء مع البرسا، حيث سجل هذا الموسم 6 أهداف وصنع اثنين، لكن يبدو أن الوضع يتعقد بالنسبة للاعب الذي جلس على مقعد البدلاء في مواجهة ريال بيتيس بالجولة 12 بالدوري الإسباني لكرة القدم، والتي خسر فيها الفريق الكاتالوني على أرضه 3-4.

وبسحب الصحيفة، فإن كلوب سيسعى لإقناع برشلونة وديمبلي لقبول عرض ليفربول.

يذكر أن انضمام ديمبلي لصفوف الريدز قد يُعجل برحيل محمد صلاح، الذي يتنافس على ضمه الأندية الأوروبية الكبري والتي يأتي في مقدمتهم برشلونة الإسباني.