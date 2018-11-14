» غزة تحتفل.. مسيرات وتوزيع حلوى ابتهاجا بهزيمة الاحتلال

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شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة، ابتهاجا باستقالة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، من منصبه، بعد يوم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بالقطاع.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظّمتها "حماس"، أمام منزل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بمخيم الشاطئ، أعلام فلسطين ولافتات كُتب على بعضها "رحل ليبرمان، وبقيَ هنية"، وأخرى كُتب عليها "سقط نتنياهو، وبقيت المقاومة".

كما أحرق المشاركون صورا لـ"ليبرمان"، ووزّع بعضهم الحلوى على بقية المشاركين.

وقال همام عثمان، من جهاز العمل الجماهيري بحركة حماس، في كلمة خلال مشاركته بالمسيرة: "إن ليبرمان هدد (أكثر من مرة) باغتيال هنية، لكن ليبرمان رحل، وبقي هنية"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف عثمان: "فليرحل ليبرمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأكد أن "غزة، خلال جولة التصعيد الأخيرة، انتصرت على إسرائيل، بإبداع فصائل المقاومة وقدرتها العسكرية".

وفي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وزّع عدد من الفلسطينيين الحلوى في الشوارع ابتهاجا باستقالة "ليبرمان"، معتبرين الاستقالة "نصرا لغزة".

واعتبرت حركة "حماس"، في بيان بوقت سابق اليوم، استقالة ليبرمان انتصارا سياسيا لغزة، وهزيمة له أمام "المقاومة الفلسطينية".

وظهر الأربعاء، أعلن ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي، رسميا استقالته من منصبه كوزير للدفاع.

وهاجم ليبرمان في مؤتمر صحفي، عقده في مبني الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في مدينة القدس الغربية، الحكومة لموافقتها على قرار وقف إطلاق النار، أمس الثلاثاء، والسماح بإدخال أموال من دولة قطر إلى القطاع الأسبوع الماضي.

وتوصلت إسرائيل، الثلاثاء، مع الفصائل الفلسطينية بغزة لاتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية، قوبل بردود فعل غاضبة من قبل المعارضة وصحفيون، اتهموا الحكومة بالخضوع لمطالب حركة حماس.



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