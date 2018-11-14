» العثور على جثة ضابط باكستاني مختطف في أفغانستان

14 نوفمبر 2018 - 06:15 م

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، العثور على جثة ضابط شرطة باكستاني بارز في شرقي أفغانستان، بعد أن ظل مفقودا منذ أواخر الشهر الماضي.

وكانت تقارير أفادت بأن الضابط طاهر خان داوار، من شرطة إقليم "خيبر باختونخوا"، اختطف من عاصمة بلاده إسلام أباد يوم 27 أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية أبلغت السفارة الباكستانية في كابل بأنه تم العثور على الجثة في منطقة "دور بابا" بولاية ننكرهار.

وأضاف البيان: "أكد الجانب الأفغاني أنه تم العثور على بطاقة تحديد الهوية الخاصة بالضابط طاهر خان داوار مع الجثة".

وتابع أنه "سيتم تسليم الجثة إلى القنصل العام لباكستان في جلال أباد، وسيتم نقلها إلى الأراضي الباكستانية من خلال معبر تورخام الحدودي".

يشار إلى أن الضابط "داوار" كان معروفا بأنه نفذ مئات من عمليات مكافحة الإرهاب ضد مسلحين في مدينة بيشاور ومناطق مجاورة لها.

وسبق أن نجا من هجومين انتحاريين استهدفا قافلته في منطقة "بانو" بالإقليم نفسه.