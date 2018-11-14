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الكويت تمدد العطلة بالدوائر الحكومية جراء السيول

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وكالات - خالد الشرقاوي

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الكويت

السيول

الامطار

عطلة

مددت الحكومة الكويتية، العطلة التي منحتها لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة، جراء الأمطار، حتى الخميس.

وقال مجلس الوزراء، على حسابه في "تويتر"، إن هذا الإجراء "احترازي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين وذلك نظرا لهطول الأمطار بكميات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية في البلاد وتوقع استمرارها اليوم وغدا".

من جهته، قال رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية (حكومية) ياسر البلوشي، إن البلاد ستشهد في الساعات الأولى من مساء الأربعاء اشتداد غزارة الأمطار المتفرقة الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، عن البلوشي، قوله، إن "البلاد تشهد حاليا عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار متفرقة ستكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق بحلول المساء".

وأفاد بأن التنبؤات تشير إلى "استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى صباح الجمعة على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة".

وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن الأربعاء عطلة رسمية، بسبب الأمطار أيضا.

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية بالكويت، الثلاثاء، من أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في بعض المناطق، قد تؤدي إلى تراكم المياه وتشكل سيول، خصوصا في بعض المناطق المتشبعة بمياه الأمطار.

والجمعة الماضي، لقي وافد مصري مصرعه غرقا، جراء سيول ضربت الكويت، وفق مصدر أمني.


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