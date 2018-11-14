إحباط ترويج 3 أطنان سولار في السوق السوداء

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التموين

ضبط

بنزين

مضبوطات

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من  ضبط مسئول عن محطة وقود، وبحوزته أكثر من 303 آلاف لتر بنزين وسولار، قبل ترويجها بالسوق السوداء.

كان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد خالد المحمدي، مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة قها؛ لقيامه بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية، قدرها "303,674 ألف لتر سولار وبنزين 92 و80" تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


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