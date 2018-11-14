قناة السويس تحقق أعلى عائد بالعملة الصعبة في تاريخها

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«مميش»:

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الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

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قناة السويس

عائد

مميش

عملة صعبة

استعرض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء؛ الموقف التنفيذي الخاص بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبرزًا تحقيق القناة مؤخرًا أعلى عائدات مالية بالعملة الصعبة في تاريخها.

وأشار «مميش» خلال اللقاء، إلى أن ذلك أدى إلى زيادة الحصيلة الكلية للدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تسجيل الحركة الملاحية بالقناة رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة، ما يؤكد الجدارة الاقتصادية لقناة السويس الجديدة، والتي اختصرت المدة الزمنية لعبور السفن للقناة.

وأوضح «مميش» أن القناة أصبحت الممر الدولي الرئيسي، مقارنةً بالقنوات المائية الأخرى المماثلة على مستوى العالم، وهو ما رسخ مكانة مصر كركيزة عالمية في المجال الملاحي، وساهم في تزايد الاهتمام من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة، مؤكدًا أن سياسة الهيئة لتشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز للمستثمرين، والتركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل وتسهم بالتبعية في إنجاز أهداف الدولة التنموية، ومستعرضًا في هذا الإطار تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد.

وعرض الفريق مميش على الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عدة أنفاق وكباري عائمة، لربط ضفتي القناة ببورسعيد والإسماعيلية والسويس، مؤكدًا أن الاتجاه الحالي لرفع كفاءة القناة سيعبر بهذه المنطقة إلى مصاف المناطق الأكثر جذبًا للاستثمار في العالم، وأن توفير المزيد من الخدمات اللوجستية من خلال امتلاك مصر لأسطول من سفن الخدمات البحرية؛ سوف يغير من مستقبل منطقة قناة السويس، ويؤهلها لإقامة العديد من الصناعات الإستراتيجية.


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