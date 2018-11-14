» روسيا تتحدث عن تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي المصري

14 نوفمبر 2018 - 07:29 م

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، أن القمر الاصطناعي المصري الجديد "إيجبت سات-إيه"، الذي كان من المقرر إطلاقه العام الجاري قد يتأجل للعام المقبل.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الروسية "تاس" أن القمر الاصطناعي المصري الذي صنعته بواسطة مؤسسة الصواريخ والفضاء الروسية "إنيرجيا" بديلا للقمر الاصطناعي المصري الذي فقد عام 2015، قد يتأجل إطلاقه هذا العام.

وقال المصدر للوكالة: "حتى الآن، موعد الإطلاق الأولي هو 27 ديسمبر، لكن من المحتمل ألا يتم إطلاق المركبة الفضائية الحاملة للقمر في هذا الوقت. ومن المحتمل أن يتم تأجيل الإطلاق إلى عام 2019".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أنه في البداية، كان من المفترض أن يتم إطلاق القمر الاصطناعي في 22 نوفمبر من قاعدة بايكونور الفضائية باستخدام مركبة إطلاق سويوز، لكن تم تأجيل الموعد إلى 27 ديسمبر، والآن يدور الحديث حول تأجيله لعام 2019.

وكانت مصر قد فقدت قمر "ايجيبت سات 2"، وهو ثاني قمر اصطناعي مصري للاستشعار عن بعد بعد القمر إيجيبت سات - 1، الذي تم إطلاقه من قاعدة بايكونور الروسية بجمهورية كازاخستان، في 16 أبريل 2014.

ويأتي إطلاق القمر ضمن برنامج الفضاء المصري الذي يهدف إلى تطوير استخدامات تكنولوجيا الفضاء في مصر.