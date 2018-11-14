قنصلية مصر بالكويت تحذر الجالية المصرية

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القنصلية المصرية بالكويت
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أصدرت القنصلية المصرية بالكويت، بيانًا هامًا، موجهًا للجالية المصرية هناك، تحذرهم فيها من سوء الطقس وضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية الكويتية.

وقالت القنصلية، في بيان لها نشرته على صفحتها عبر "فيسبوك": « نظرا لعدم استقرار حالة الطقس بدولة الكويت الشقيقة، تناشد قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت أبناء الجالية المصرية الكرام الالتزام بكافة تعليمات السلامة والأمان وعدم الخروج من منازلهم في الوقت الحالي إلا في حالات الضرورة القصوى، كما تؤكد على اهمية متابعة تحذيرات وزارة الداخلية الكويتية (لجنة الدفاع المدني) والجهات الحكومية الكويتية المعنية فيما يخص الإرشادات والاحتياطات اللازمة وتطورات حالة الطقس خلال الفترة القادمة وكذلك أرقام هواتف الطوارئ التي يتم نشرها من قبل الجهات المشار إليها».

وتابعت: "ويرجى الاتصال في حالات الطوارئ على أرقام هواتف القنصلية التالية 22548800 – 22548801،هذا ويمكن التواصل مباشرة في حالات الطوارئ والضرورة القصوى مع قنصل جمهورية مصر العربية بالكويت/ هويدا عصام، من خلال خدمة الواتس أب على الرقم 50177553".


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