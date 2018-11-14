» تيشيرت الزمالك الجديد يرتديه حارس المنتخب الإسرائيلي

وجاء القميص الثالث للزمالك، باللون الأسود الكامل، وهو نفس زي حارس مرمى المنتخب الإسرائيلي حاليًا، وأيضا ظهر به بوفون مع منتخب إيطاليا.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تصميم الزي الأساسي والاحتياطي، خلال الأيام الماضية، وظهر به الفريق مؤخرًا في المباريات الماضية بالدوري.

وجاء لون الزي الأساسي «أبيض»، والاحتياطي «أزرق»، بينما الزي الثالث جاء باللون «الأسود».