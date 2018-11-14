  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:10 م
بحث متقدم
الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تسعى للتفاوض مع الدولة لمنع إدراجها إرهابية

القنصلية المصرية بالكويت

قنصلية مصر بالكويت تحذر الجالية المصرية

الفريق مهاب مميش

قناة السويس تحقق أعلى عائد بالعملة الصعبة في تاريخها

أرشيفية

البرلمان يلاحق تجار «الألعاب النارية»

ليبرمان

مفاجأة.. مصر وقطر تسقطان وزير الدفاع الإسرائيلي

صلاح

«ديمبلي» يفتح الباب أمام «صلاح» للانتقال إلى برشلونة

سيول

بالفيديو والصور.. السيول تضرب قرى محافظة أسيوط

جاب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع«السيسي» بـ«مدبولي» ورئيس المخابرات

خاشقجي

تركيا ترد على تبرئة "بن سلمان" من دم خاشقجي

قتل

إخفاء الجثث.. إبداع «شيطاني» للقتلة

تيشيرت الزمالك الجديد يرتديه حارس المنتخب الإسرائيلي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون

أخبار متعلقة
#

هذا ما طلبه مدرب الفراعنة من حارس الأهلي

#

"ميدو" يهاجم حارس عرين الأهلي

#

زوجة مدافع الزمالك تفتح النار على جهاز المنتخب

#

نادر السيد يتوعد مدرب المنتخب الجديد

روسيا

تأجيل إطلاق

القمر الاصطناعي المصري

إيجبت سات-إيه

أثار القميص الثالث للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك والذي أعلن عنه مؤخرًا، حالة من الغضب الشديد بين الجماهير المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تشابهه بالزي الذي يرتديه أرييل هاروش، حارس المنتخب الإسرائيلي.

وجاء القميص الثالث للزمالك، باللون الأسود الكامل، وهو نفس زي حارس مرمى المنتخب الإسرائيلي حاليًا، وأيضا ظهر به بوفون مع منتخب إيطاليا.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، عن تصميم الزي الأساسي والاحتياطي، خلال الأيام الماضية، وظهر به الفريق مؤخرًا في المباريات الماضية بالدوري.

وجاء لون الزي الأساسي «أبيض»، والاحتياطي «أزرق»، بينما الزي الثالث جاء باللون «الأسود».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة.. مشروع ضخم لـ«أبوتريكة» في قطر
» روسيا تتحدث عن تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي المصري
» تيشيرت الزمالك الجديد يرتديه حارس المنتخب الإسرائيلي
» حبس ذئب الأطفال.. استدرج طفلة ذات 4 سنوات وهتك عرضها
» بالصور.. زيارة وفد الأهلي إلى نادي ريال مدريد
» مجلس الأمن يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا
» «ميدو» يُعلق على قرار اعتزال «حاوي» الأهلي
» الجزائر.. استقالة مفاجئة لأمين عام الحزب الحاكم
» الكويت تمدد العطلة بالدوائر الحكومية جراء السيول
» العثور على جثة ضابط باكستاني مختطف في أفغانستان
» غزة تحتفل.. مسيرات وتوزيع حلوى ابتهاجا بهزيمة الاحتلال

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي