» حبس ذئب الأطفال.. استدرج طفلة ذات 4 سنوات وهتك عرضها

14 نوفمبر 2018 - 07:33 م

شهدت مدينة طوخ بالقليوبية واقعة مأساوية عندما قام موظف بالتعدي جنسيا على طفلة بعد استدراجها إلى إحدى الحدائق.

وقررت نيابة مركز طوخ حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما قررت النيابة عرض الطفلة على الطب الشرعي.

وكان العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، تلقى بلاغا من "م" والد الطفله تدعى "ه " 4 سنوات، بقيام المدعو "م" (55 سنة-موظف) باستدراجها نجلته الطفلة إلى إحدى حدائق البرتقال وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فكلف المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز بسرعة كشف غموض الواقعة وضبط المتهم

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قدوم المجني عليها من الحضانة شاهدها المتهم ويسكن جار أسرتها في المنزل وقام باستدراجها بحجة إعطائها برتقال من حديقة برتقال ملكه وعندما ذهبت معه استغل براءتها وقام بتجريدها من ملابسها وهتك عرضها وبعدها قام بالسماح لها بالعودة للمنزل وعندما عادت قصت لوالدتها ووالدها ما حدث فتوجهوا جميعا إلى المستشفى ثم إلى مركز شرطة طوخ لتحرير محضر

وتمكن النقيب مصطفى كامل معاون المباحث من القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه.