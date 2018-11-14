فيديو.. "بيكا" لهانى شاكر: أنا ورايا شعب

14 نوفمبر 2018 - 07:34 م

أكد مؤدي المهرجانات حمو بيكا أنه سيلتزم بقرارات الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بعدم الظهور وإحياء الحفلات والأفراح، مطالبًا في الوقت ذاته النقابة بالوقوف بجانبه ومساعدته.

وقال "بيكا"، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "أنا كنت بسمع أغاني الأستاذ هاني شاكر وكنت بحضر حفلاته، بس أنا ورايا شعب، ولازم تساعدني، وأنا سمعت كلامك بس محدش هيقدر يمنعني أغني".

وأضاف "مش عاوز أطلع في الحفلات بس محدش هيمنعنى إنى أغنى، وانتظروا 20 مهرجان في ألبومى القادم.. أنا بحب أغنى".

وتابع :"رسالة للأستاذ هانى شاكر.. كلامك والنقابة على دماغنا وإحنا هنسمع كلامكم بس تقفوا معانا مش تهاجمونا، وأنا شقيت من صغرى، وأنا فخور إني في يوم من الأيام كنت جزار".