» صورة.. مشروع ضخم لـ«أبوتريكة» في قطر

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الكواري

أعلن الإعلامي محمد سعدون الكواري، بشبكة قنوات بي إن سبورتس، افتتاح محله التجاري الجديد بالشراكة مع محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق.

وكتب «الكواري» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسرنا أن نتوجه بالدعوة للجميع لحضور الافتتاح الرسمي لمحلنا باريش بيسبوك في اللؤلؤة قطر بالشراكة مع المصمم التركي باريش كوربال».

وأضاف: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخي العزيز محمد أبوتريكة أدعوكم للحضور من بعد صلاة العصر يوم غد الخميس، في محلنا في اللؤلؤة».

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