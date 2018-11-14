احتياطي القمح يكفي 4 أشهر

14 نوفمبر 2018 - 07:52 م

قال علي المصيلحي، وزير التموين، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي قرابة 4 أشهر و10 أيام.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا بين 14.5 إلى 15 مليون طن بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية.

وأضاف المصيلحي، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لقرابة 5 شهور وعدة أيام.

ويبلغ إنتاج مصر من السكر 2.1 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 3 ملايين طن، ويتم سد الفجوة عبر الاستيراد، سواء عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي لمدة 3 شهور.

ونوه إلى أن مصر استقبلت قرابة 14 عينة من الأرز من جانب موردين، بغرض فحصها، قبل تنفيذ عملية التوريد.

وأصدرت الحكومة قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، لعام 2018 مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.