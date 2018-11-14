  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:09 م
بحث متقدم
الجماعة الإسلامية

«الجماعة الإسلامية» تسعى للتفاوض مع الدولة لمنع إدراجها إرهابية

القنصلية المصرية بالكويت

قنصلية مصر بالكويت تحذر الجالية المصرية

الفريق مهاب مميش

قناة السويس تحقق أعلى عائد بالعملة الصعبة في تاريخها

أرشيفية

البرلمان يلاحق تجار «الألعاب النارية»

ليبرمان

مفاجأة.. مصر وقطر تسقطان وزير الدفاع الإسرائيلي

صلاح

«ديمبلي» يفتح الباب أمام «صلاح» للانتقال إلى برشلونة

سيول

بالفيديو والصور.. السيول تضرب قرى محافظة أسيوط

جاب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع«السيسي» بـ«مدبولي» ورئيس المخابرات

خاشقجي

تركيا ترد على تبرئة "بن سلمان" من دم خاشقجي

قتل

إخفاء الجثث.. إبداع «شيطاني» للقتلة

الديهي:

تحركات مصر في فلسطين خلقت صراعات بين الإسرائيليين

الحياة السياسية

حكومة الاحتلال
حكومة الاحتلال

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

قمة مصرية قبرصية يونانية للتشاور فى قضايا الشرق الأوسط

#

ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 43

#

"الصين" كلمة السر فى إنعاش الاقتصاد المصري

#

6 دول عربية تتفوق على مصر لوجستيا

إسرائيل

غزة

مصر

الديهى

علق الإعلامي نشأت الديهي على استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قائلاً: "تحركات مصر للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل، خلقت حالة من الصراعات بين الإسرائيليين".

وأشار "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، إلى أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد نجاح مصر في إحداث حالة من التهدئة، موضحًا أن بعد هذه الاستقالة سيكون هناك دعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل.

وأكد "الديهي"، أن مصر تسعى لحل القضية الفلسطينية، ولكن هذا الحل يحتاج سلسلة من الإجراءات لكي تُحل القضية، ومن أهمها اتحاد كل الفصائل الفلسطينية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

لماذا التحامل على الفقراء؟!

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة.. مشروع ضخم لـ«أبوتريكة» في قطر
» روسيا تتحدث عن تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي المصري
» تيشيرت الزمالك الجديد يرتديه حارس المنتخب الإسرائيلي
» حبس ذئب الأطفال.. استدرج طفلة ذات 4 سنوات وهتك عرضها
» بالصور.. زيارة وفد الأهلي إلى نادي ريال مدريد
» مجلس الأمن يرفع العقوبات المفروضة على إريتريا
» «ميدو» يُعلق على قرار اعتزال «حاوي» الأهلي
» الجزائر.. استقالة مفاجئة لأمين عام الحزب الحاكم
» الكويت تمدد العطلة بالدوائر الحكومية جراء السيول
» العثور على جثة ضابط باكستاني مختطف في أفغانستان
» غزة تحتفل.. مسيرات وتوزيع حلوى ابتهاجا بهزيمة الاحتلال

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي