تحركات مصر في فلسطين خلقت صراعات بين الإسرائيليين

14 نوفمبر 2018 - 07:54 م

علق الإعلامي نشأت الديهي على استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قائلاً: "تحركات مصر للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل، خلقت حالة من الصراعات بين الإسرائيليين".

وأشار "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، إلى أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد نجاح مصر في إحداث حالة من التهدئة، موضحًا أن بعد هذه الاستقالة سيكون هناك دعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل.

وأكد "الديهي"، أن مصر تسعى لحل القضية الفلسطينية، ولكن هذا الحل يحتاج سلسلة من الإجراءات لكي تُحل القضية، ومن أهمها اتحاد كل الفصائل الفلسطينية.