الديهي: «النعماني» سيشهد أمام الله على جرائم الإخوان

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الإخوان

الديهى

ساطع النعمانى

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن حزنه الشديد بعد وفاة العقيد ساطع النعماني، ضحية الإخوان في ميدان النهضة، قائلًا: "لن ننسى البطل ساطع النعماني، وسيشهد أمام الله على جرائم الإخوان".

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن البطل ساطع النعماني سيظل ساطعا، لأنه سطر بأحرف من نور كلمات البطولة، وهو رمز الفداء والتضحية، موضحًا أنه لابد علينا جميعًا أن نتذكر ما فعلته جماعة الإخوان في مصر من تخريب وقتل، لأن معركتنا معهم مازالت مستمرة.

وقال "الديهي": إننا لن نترك ثأرنا من جماعة الإخوان، منوهًا بأنه لن يضيع دم أو حق أي شهيد.


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