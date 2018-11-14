إعلامي مصري مهاجمًا "بي بي سي": تخدم الجماعة الإسلامية

14 نوفمبر 2018 - 07:59 م

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بعد هجومها على مصر، قائلًا: "هذه القناة تمارس أعمالا ليست إعلامية وغير موضوعية ولا تمس المهنية بأي صلة".

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن قناة "بي بي سي" تسعى لأهداف معينة، وتقوم بتلميع الجماعة الإسلامية من خلال الأخبار والتقارير التي تنشرها، مؤكدًا أن هذه القناة تخدم الإرهاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف "الديهي"، أن هيئة الإذاعة البريطانية ترسم صورة خاطئة للمواطنين عن الإرهاب، لافتًا إلى أن "بي بي سي" اعترفت بكيان الجماعة الإسلامية وأعطته المشروعية، ولم تتذكر أن هذه الجماعة شاركت في اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.