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الجماعة الإسلامية

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«الجماعة الإسلامية» تسعى للتفاوض مع الدولة لمنع إدراجها إرهابية

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الجماعة الإسلامية

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كشفت مصادر من داخل الجماعة الإسلامية، أن الجماعة تحاول التواصل مع الدولة من أجل منع إدراجها على قوائم الإرهاب، مستندة في ذلك إلى تاريخها في نبذ العنف.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن الجماعة تنوي التخلي عما يسمى "دعم الشرعية" المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، وستعلن ذلك قريبا من أجل فتح صلة تواصل مع الدولة وتجنب الصدام الحادث حاليا.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تنوي أيضا التهدئة ومنع أعضائها من الظهور إعلاميا وانتقاد النظام الحالي. 

وأضافت المصادر، أن الجماعة اختارت عددًا من أعضائها السابقين، ليكونوا صلة التواصل بينها وبين النظام، مرجحة نجاح هذه التجربة خاصة أن الجماعة الإسلامية هي التي تبنت مراجعات فكرية في تسعينات القرن الماضي.

وجمد مؤخرا حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عضوية عدد من أعضائه بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب.


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