شكري يبحث مع وزير خارجية رواندا الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي

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التقى وزير الخارجية "سامح شكري" مع وزير خارجية رواندا "ريشارد سازيبرا"، اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2018، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير "شكري" استهل اللقاء بتقديم التهنئة لنظيره الرواندي بتوليه منصبه كوزير خارجية لبلاده، معرباً عن تطلعه للعمل سوياً لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا، وفي إطار الاتحاد الأفريقي خاصة مع تولي مصر رئاسة المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلفاً لرواندا.

وأوضح "حافظ" أن اللقاء تناول الموضوعات المتعلقة بإصلاح الاتحاد الأفريقي، حيث أعرب "شكري" عن تقدير مصر للجهود الذي يبذلها الرئيس الرواندي في ملف إصلاح الاتحاد، مشيراً إلى دعم مصر لمساعي رواندا الرامية إلى تحسين كفاءة المنظمة ككل بطريقة تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة القانونية للاتحاد الأفريقي كمنظمة تقودها الدول الأعضاء. كما استعرض وزير الخارجية موقف ومقترحات مصر تجاه عملية الإصلاح، معرباً عن تطلع مصر إلى خروج اجتماعات القمة الأفريقية الاستثنائية بنتائج إيجابية وملموسة قابلة للتنفيذ.

وفي ختام تصريحات المتحدث باسم الخارجية، أشار إلى أن "شكري" أعرب عن تطلع مصر إلى مزيد من التعاون مع رواندا بشأن قضايا الاتحاد الإفريقي في الفترة المقبلة على ضوء رئاسة مصر للاتحاد في عام 2019، فضلاً عن استمرار رواندا كعضو في هيئة رئاسة مكتب الاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل.


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