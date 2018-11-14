» المغرب يعتزم إطلاق ثاني قمر صناعي

14 نوفمبر 2018 - 09:17 م

يعتزم المغرب إطلاق ثاني قمر صناعي، الثلاثاء المقبل، من السواحل الشمالية لأمريكا الجنوبية، بحسب شركة فرنسية متخصصة في صناعة آليات الفضاء.

يهدف إلى مراقبة الأراضي المغربية بالإضافة إلى رسم الخرائط ورصد حالة المناخ والوقاية من الكوارث الطبيعية.

وقالت شركة "تاليس إيلينيا سبيس"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن القمر الصناعي "محمد السادس ب" سيتم إطلاقه الثلاثاء من محطة غيانا بالساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.وقالت الشركة الفرنسية إن "القمر الصناعي الجديد يهدف إلى مراقبة الأراضي المغربية، بالإضافة إلى رسم الخرائط ورصد حالة المناخ والوقاية من الكوارث الطبيعية".



ويبلغ وزن القمر 1110 كيلوجرامات، وصمم هذا القمر كل من شركة "تاليس إيلينيا سبيس"، التي تكلفت بالجانب المتعلق بآليات التصوير، وشركة "إيرباص ديفانس آند سبيس"، التي تولت توفير المنصة والجزء الأرضي لتخطيط البعثات والمراقبة.

ويتميز القمر المغربي بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية، ومن المتوقع أن يتم استعماله لأغراض المسح الخرائطي، والرصد الزراعي، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.

وأطلق المغرب في نوفمبر 2017، أول قمر صناعي للمراقبة، انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنسية، بهدف تعزيز قدرات المملكة الأمنية والاستخباراتية.