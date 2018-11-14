  • الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
برلمان

هل يُعفى الأرامل والمطلقات وكبار السن من فواتير المياه والكهرباء؟

خطيئة ارتكتبتها قنوات الإخوان

بعض العاملين بقنوات الإخوان مرتزقة

بن زايد يستقبل إخوان اليمن

بالصور.. «بن زايد» يستقبل إخوان اليمن

أبو تريكة

هل يسجن «أبوتريكة» في التهرب الضريبي؟

الدولار والجنيه

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

أردوغان

تركيا تطالب بتدويل قضية «خاشقجي»

القنصلية المصرية بالكويت

قنصلية مصر بالكويت تحذر الجالية المصرية

ليبرمان

مفاجأة.. مصر وقطر تسقطان وزير الدفاع الإسرائيلي

محمد أنور السادات رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»

بالتفاصيل.. تشكيل ائتلاف معارض من 4 أحزاب سياسية

الادوية

هذه حقيقة ارتفاع أسعار الدواء بنسبة 500%

المغرب يعتزم إطلاق ثاني قمر صناعي

آخر الأخبار

قمر صناعى
قمر صناعى

وكالات

أخبار متعلقة
#

"البحث العلمي" تشارك في إطلاق التقرير العاشر للتنمية الثقافية من مصر

#

الرباط: مبادرة العاهل المغربي تفتح مرحلة جديدة في العلاقات

#

تنظيف الفضاء من النفايات عبر قمر اصطناعى

#

حاكم كاليفورنيا يحرج "ترامب" بطريقة غير متوقعة

فرنسا

المغرب،

قمر صناعى

يعتزم المغرب إطلاق ثاني قمر صناعي، الثلاثاء المقبل، من السواحل الشمالية لأمريكا الجنوبية، بحسب شركة فرنسية متخصصة في صناعة آليات الفضاء.

يهدف إلى مراقبة الأراضي المغربية بالإضافة إلى رسم الخرائط ورصد حالة المناخ والوقاية من الكوارث الطبيعية.

وقالت شركة "تاليس إيلينيا سبيس"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن القمر الصناعي "محمد السادس ب" سيتم إطلاقه الثلاثاء من محطة غيانا بالساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.وقالت الشركة الفرنسية إن "القمر الصناعي الجديد يهدف إلى مراقبة الأراضي المغربية، بالإضافة إلى رسم الخرائط ورصد حالة المناخ والوقاية من الكوارث الطبيعية".

ويبلغ وزن القمر 1110 كيلوجرامات، وصمم هذا القمر كل من شركة "تاليس إيلينيا سبيس"، التي تكلفت بالجانب المتعلق بآليات التصوير، وشركة "إيرباص ديفانس آند سبيس"، التي تولت توفير المنصة والجزء الأرضي لتخطيط البعثات والمراقبة.

ويتميز القمر المغربي بقدرته على خدمة أهداف مدنية وأمنية، ومن المتوقع أن يتم استعماله لأغراض المسح الخرائطي، والرصد الزراعي، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلا عن مراقبة الحدود والسواحل.

وأطلق المغرب في نوفمبر 2017، أول قمر صناعي للمراقبة، انطلاقا من قاعدة كورو التابعة لمنطقة جويانا الفرنسية، بهدف تعزيز قدرات المملكة الأمنية والاستخباراتية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "مكرم" عن صفاء الهاشم: لن أعلق احترامًا للشعبين
» هل يسجن «أبوتريكة» في التهرب الضريبي؟
» أمريكا تعلن الطوارئ بكاليفورنيا بعد ارتفاع قتلى الحرائق لـ50
» هذه حقيقة ارتفاع أسعار الدواء بنسبة 500%
» مدافع المنتخب السوري على رادار الأهلي
» المغرب يعتزم إطلاق ثاني قمر صناعي
» بالصور.. الأمطار تستقبل مران المنتخب الوطني
» ترحيب أممي بإعادة العراق أرشيف التلفزيون الكويتي
» قناة السويس تحقق أعلى عائد بالعملة الصعبة في تاريخها
» حبس 3 أفراد أمن بنادى الزمالك لتعديهم على الصحفيين
» سقوط صاروخ باليستي للحوثيين باتجاه ميناء الحديدة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي