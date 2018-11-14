» أمريكا تعلن الطوارئ بكاليفورنيا بعد ارتفاع قتلى الحرائق لـ50

14 نوفمبر 2018 - 09:20 م

أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس آزار، اليوم الأربعاء، حالة طوارئ صحية عامة في كاليفورنيا، مع ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق بالولاية إلى 50 قتيلا.

وقال آزار في بيان: "إعلان الطوارئ الصحية سيساعد الأمريكيين المهددين بتلك الحرائق الخطيرة في الحصول على الرعاية التي يحتاجونها"، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وأضاف: "نعمل عن كثب مع السلطات الصحية بالولاية ونراقب احتياجات منشآت الرعاية الصحية لتوفير كل ما تحتاج إليه من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الصحة".

وأدت الحرائق إلى إخلاء مشفيين اثنين على الأقل و8 مراكز للرعاية الصحية في أنحاء متفرقة من الولاية بسبب انتشار مكثف للأدخنة، حسب المصدر نفسه.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات المحلية أن 80 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، والثلاثاء، استقرت حصيلة الضحايا عند 42 قتيلا.

والسبت الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب المدفوعات الفيدرالية عن ولاية كاليفورنيا، بسبب سوء إدارتها لعمليات مكافحة حرائق الغابات المندلعة فيها منذ الخميس.

وقال ترامب عبر "تويتر": "مليارات الدولارات تمنح كل عام (إلى كاليفورنيا) مع خسائر كثيرة في الأرواح، وكل هذا بسبب سوء إدارة صارخ للغابات".

وأردف: "عالجوا الأمر وإلا فلن يكون هناك مزيد من المدفوعات الفيدرالية".