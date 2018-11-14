» هل يسجن «أبوتريكة» في التهرب الضريبي؟

14 نوفمبر 2018 - 09:28 م

قال خبراء قانونيون، إن الحكم الصادر بحبس محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم سابقًا، سنة وكفالة 20 ألف جنيه، ليس نهائيًا، وإنما يحق له الطعن عليه، وطلب التصالح مع الجهات المعنية، وفي حال الموافقة، ستحفظ الدعوى.

كانت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، برئاسة المستشار محمد جمال، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قضت بمعاقبة نجم النادي الأهلي السابق، بالحبس سنة بتهمة التهرب من الضرائب، كما قضت بكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

ويحاكم أبوتريكة، في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 آلاف جنيه، هي قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات.

محمد عثمان محامي أبوتريكة قال إن الحكم حبس نجم الأهلي السابق، في قضية التهرب الضريبي «ابتدائي، وسيدرس أسباب الحكم عند إيداعها من قبل المحكمة؛ لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة مستأنف التهرب الضريبي».

وأضاف في تصريحات له، أن «الحكم الصادر بحبس أبوتريكة شابه إخلال بحق الدفاع في أثناء نظر القضية؛ لأن المحكمة رفضت طلبه بإحالة أوراق الدعوى للخبراء كما هو متبع في مثل هذا النوع من القضايا».

وقال المحامي حاتم عبدالعظيم، إن «الحكم الذي صدر بحق أبوتريكه، يعتبر حكم أول درجة، ويحق لمحاميه التقدم بمعارضة على الحكم، لا سيما إن كان الحكم غيابيًا».

وأوضح لـ«المصريون»، أنه «يجوز لأبوتريكة التقدم بتظلم، كما يحق له تقديم طلب للتصالح من الجهات المعنية، وطلب تقسيط المبلغ المطلوب سداده، وفي حال التصالح، ستقوم المحكمة بحفظ الدعوى، بعد تقديم ما يثبت التصالح».

وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن «الحكم الذي صدر بحق أبوتريكة، ليس نهائيًا أو باتًا، وإنما يجوز الطعن عليه بطريق المعارضة والاستئناف، إضافة إلى أن الدعوى ممتدة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى».

وأشار إلى أن «الكفالة معناها، عدم تنفيذ الحكم عند التقرير بالاستئناف في الدعوى، إلا إذا أصبح الحكم نهائيًا، لكن يجوز طبقًا للمادة 138 من القانون رقم 91 لسنه 2005، للوزير المختص التصالح في الدعوي في أي حالة كانت عليها، طالما لم يصدر فيها حكم نهائي».

وأوضح لـ«المصريون»، أنه «يجوز لأبوتريكة، الطعن على الحكم، والذي بناءً عليه سيتم إلغاء تنفيذه، ويمكن أن يتقدم بطلب تصالح مع الوزير المختص أو من ينيبه، وبمجرد التصالح يقدم للمحكمة التي ستقضي حكمها بانقضاء الدعوى العمومية للتصالح أو الحكم بإيقاف تنفيذه».

وأشار إلى أن «سبب صدور الحكم من محكمه جنح الشئون المالية والتجارية، يرجع إلى أن تهمه التهرب الضريبي من الجرائم التي تقع في نطاق الجرائم التي تختص بها نيابة الشئون المالية والتجارية، والتي أنشئت بموجب قرار وزير العدل في 23 أكتوبر 1985 بإنشاء نيابة متخصصة لجرائم الكسب غير المشروع ومنها التهرب الضريبي».

وتابع: «وتعد تلك الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف ومن آثار صدور حكم نهائي فيها بالإدانة، العزل من الوظيفة الحكومية والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وما شابه من أثار».

كان النائب قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي، بإحالة أبوتريكة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2009.