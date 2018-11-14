«جمعة»: أتمنى تواجد هذا الثنائي في الأهلي

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الاهلى

وائل جمعة

أعرب وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن أمنياته بتواجد الثنائي محمد بركات وإسلام الشاطر، في خدمة النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال جمعة: «أتمنى أن محمد بركات وإسلام الشاطر يكون ليهم دور فى النادي الأهلي الفترة اللى جاية، الناس دي خدمت النادي وأثبتوا ولائهم وانتمائهم أكتر من ناس موجودة ومسئوله فى النادى، التاريخ لا ينسى».

وتطرق جمعة، إلى إعلان وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، اعتزاله اللعب دوليا، قائلا: "وليد سليمان العطر الذى يعود  بنا إلى أجمل الذكريات، موفق دايما يا وليد".


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