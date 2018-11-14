بعض العاملين بقنوات الإخوان مرتزقة

14 نوفمبر 2018 - 09:38 م

هاجم الدكتور ثروت نافع، الرئيس السابق لما يسمى ببرلمان الإخوان في الخارج، القنوات الإعلامية لجماعة الإخوان، مؤكدا أن الانضمام إليها لا يمر إلا بسب أنصار التيار الليبرالي.

وقال "نافع"، في بيان له، "يبدو أن الانضمام إلى قنوات الإخوان لا يمر إلا عبر سب الليبراليين".

وأضاف: "أتفهم ذلك إذا كانت نشأتك تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي، أو أن اطلاعك المعرفي الممتد أدى إلى اختلاف قناعاتك".

وتابع: "لكن أن تتحول هذه القناعات طبقاً لرب عملك، فأنت مرتزقة لا تختلف كثيرًا عمن يعمل في قنوات الأنظمة الشمولية، ولست بصاحب فكر ولا مصداقية".

واختتم: "صراع الفكر السياسي ليس عيباً، ولكن العيب في أن تكون إمعة".