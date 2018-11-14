رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلق على تصريحات «صفاء الهاشم»

14 نوفمبر 2018 - 09:39 م

قال رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، إن مصر هي قلب ورئة الجسم العربى.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون أي»: «لا يمكن لأى رأي أن يؤثر على العلاقات الكويتية المصرية، وأتمنى عدم المساس بالعلاقات بين البلدين، وأى إساءة لمصر مرفوضة من أي عضو بالمجلس ويجب إسدال الستار على ما حدث».

وأوضح أن الحوادث الفردية تحدث في كل مكان ويجب معاقبة كل من يخطئ، موضحا: «نفخر بالعلاقة الكويتية المصرية وأدعو الشعب المصرى بأن يتجاوز الأزمة ولا يبدى اهتماما برأى عضو مجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم».

وأوضح: «تصريحات عضو مجلس الأمة الكويتى رأى شخصى ولا يعبر عن أحد، ولا يستطيع أحد أن يحدث فتنة بين مصر والكويت»، مؤكدا أن الشعب الكويتى يحترم الشعب المصرى والدم المصرى مختلط بالتراب الكويتى، والعكس.