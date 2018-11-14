هل من تجريم للطائفية في سوريا؟

14 نوفمبر 2018 - 09:39 م

في بدايات الثورة السورية، وبدلا من ان يقوم النظام بالاقتراب من الشعب السوري، وبدلا من ان يقوم مجلس الشعب السوري بالدفاع عن الشعب والمطالبة بمحاسبة المجرم رئيس المخابرات الذي اعتقل وعذب اطفال درعا وأهان أهلها، لأن أولئك الاطفال كتبوا على حائط في المدينة"جائك الدور يادكتور!" كما يحدث في اي دولة في العالم، فقد وجدنا مجلس الشعب يرقص ويهلل ويبالغ في استعراضاته التهريجية ليصبح مهرجاننا للنفاق والتسبيح بعظمة وحكمة وذكاء وقدسية رئيس المافيا الحاكمة في سوريا!!، بل وصل النفاق التهريجي ذروته عندما قال احد نواب مجلس الشعب السوري لبشار الاسد: "انت قليل عليك حكم الوطن العربي، انت يجب ان تحكم العالم كله"!!!. وما كان من رئيس المافيا الحاكمة إلا ان فرح بذلك القول وتبسم مطمئنا الى أن هناك فعلا من يقدره حق قدره!!!.

في الحقيقة بشار الاسد واغلب من ينتمي لعائلة بشار الأسد يمتلك من الغباء والتخلف ما يكفي لاعادة البشرية كلها الى العصر الحجري لو اتيحت له الفرصة لحكم العالم لمدة يومين فقط، أو لو كانت لديه كلمة مسموعة على الساحة الدولية، او كان يمتلك من التأثير الدولي جزءا يسيرا، ولكن من حسن حظ العالم هو ان هذا النظام ليس إلا نظام وظيفي لديه

أهمها المشروع الصهيوني. وكلما زاد في التخريب ازدادت حماية المجتمع الدولي له والرضى عنه. مهمة اساسية هي تعميق التفرقة الطائفية والتخلف وتخريب المنطقة خدمة لاجندات خارجية.

فهل يمتلك هذا النظام نقاط قوة حقيقية؟

اعتقد ان القوة الحقيقية الذاتية التي يمتلكها وسلاحه الوحيد هو إثارة الفتن الطائفية. لذلك كان لابد من تقديم تعريف دقيق للطائفية والزعماء الطائفيين.

ولكن هذه السلاح لا يمكن استخدامه بوجود خصوم حكماء يعرفون التركيبة العقلية والاخلاقية الشاذة لهذا النظام ويعرفون كيف يتعاملون معها. ولكن لسوء حظ الشعب السوري فإن من تصدر قيادة المعارضة وتمثيل الثورة العظمية للشعب السوري "مما سموا معارضة" كانوا اما مخترقين واما اكثر غباء من هذا النظام المافياوي، اوتتلمذوا في سجن صيدنايا وتربوا على ايد جلاديه.

ولذلك فقد انبرى عدد من العقلاء السوريون يسابقون الزمان للحيلولة دون تحول الثورة السورية الى حرب اهلية، فتم التحضير منذ بداية الثورة السورية لورشة تجريم الطائفية وصيانة الوحدة الوطنية في سوريا.

وتم عقد المؤتمر التأسيسي لورشة تجريم الطائفية وصيانة الوحدة الوطنية في القاهرة في الفترة بين 9الى 12 سبتمبر 2011 اي عندما كانت الثورة ماتزال في طورها السلمي.

وقد تم من خلاله عقد لقاءات بين مختلف التيارات السياسية والفكرية بما فيها الاسلامية لنزع سلاح الطائفية من يد النظام السوري. وتبين ان نقاط الاتفاق كبيرة جدا بين الجميع. كما قد صدر عن المؤتمر بيانات تاريخية مثل بيان تطمينات للاقليات . والذي كان يفترض ان يصل الى كل بيت في سوريا، ولكن للاسف لم يصل لأحد، وربما من المبكيات المضحكات انه بعد صدور هذا البيان بثلاثة اشهر، وفي احد اللقاءات بين وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ووفد من المعارضة السورية، قالت كلينتون انه على المعارضة السورية ان تصدر بيان تطمينات للأقليات، وكان في الاجتماع بعض الذين حضروا إلقاء البيان بل منهم من شارك ببعض الملاحظات عليه، ولكن لم يذكر احد منهم ان البيان المطلوب قد صدر منذ ثلاثة اشهر!!. وهذا ايضا يثير علامات الاستفهام كثيرة!!!

هناك امر هام يجب أن اشير له بشكل عابر دون الدخول في تفاصيل الكثيرة حوله، وهو قضية التعتيم الاعلامي على فعاليات تجريم الطائفية والخمس المؤتمرات التي عقدتها، وكلها كانت في القاهرة، فرغم حضور وتصوير القنوات لايام متتالية إلا ان هذه القنوات الكبيرة جدا والمهمة جدا في تشكيل الرأي العام لم تكن تشير الى هذه الفعاليات في الوقت الذي كانت تعرض فعاليات لا قيمة لها!!.

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