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كواليس زيارة الأهلي إلى ريال مدريد

الرياضة

خالد مرتجي
خالد مرتجي

أمير سعد

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ريال مدريد

المصريون

الاهلى

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم، الأربعاء، عن كواليس زيارة وفد القلعة الحمراء إلى مقر نادي ريال مدريد الإسباني.

وأكد «مرتجي»، إن الزيارة التي قام بها وفد النادي إلى ريـال مدريد، تأتي في إطار سياسة مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، والذي يقضي بالتواصل الدائم مع الأندية العالمية للوصول بالأهلي إلى المكانة التي تليق به قاريا ودوليا.

وقال مرتجي، إن الزيارة تأتي في ضوء التعاون بين الأهلي وريـال مدريد، للاستفادة من خبرات ريـال مدريد، أحد أعرق أندية العالم، وذلك في العديد من الملفات؛ أبرزها ملف كرة القدم، والإستاد، والتسويق، بالإضافة إلى ملف الجماهير.

ووصف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الزيارة التي قام بها وفد الأهلي لريـال مدريد، اليوم، بالمثمرة معربًا عن أمله في تكرار مثل هذه الزيارات، ونقل ما يتناسب مع آمال وطموحات نادي القرن في أفريقيا.


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