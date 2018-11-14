وزيرة السياحة تفتتح أول منتجع رياضي في مصر وأفريقيا

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الدكتور رانيا المشاط

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افتتحت الدكتور رانيا المشاط ،وزيرة السياحة ، فندق ومنتجع الباتروس أكورا فيستا الغردقة، كأول منتجع رياضي في مصر وأفريقيا، وذلك تشيجعًا لنمط السياحة الرياضية.

حضر الافتتاح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ورجل الاعمال كامل ابوعلي، ونور علي رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية وعدد من اعضاء جمعية مستثمري البحر الاحمر والدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات السياحية.

وقال رجل الاعمال كامل ابو علي، ومالك مجموعة الباتروس، في تصريحات إعلامية، ان حجم استثمارات الفندق بلغت 400 مليون جنيه، متوقعًا ان تشهد السياحة الرياضية في مصر انتعاشة مبشرة، في ظل الاستقرار ودعم القيادة السياسية للقطاع السياحي بشكل عام.


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