» "مكرم" عن صفاء الهاشم: لن أعلق احترامًا للشعبين

14 نوفمبر 2018 - 09:43 م

ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تطاول عضو مجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم عليها، على خلفية تعرض سيدة مصرية للاعتداء عليها في الكويت.

وقالت "مكرم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون أي": "يجب أن نسدل الستار على حادث التعدى على السيدة المصرية في الكويت والقضية أمام القضاء الكويتي".

وأوضحت: "أرفض أي مداخلات هاتفية للحديث عما حدث سواء في واقعة الاعتداء على السيدة المصرية في الكويت، أو واقعة تطاول صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي احتراما وحفاظا على العلاقات بين البلدين، والحب المتبادل بين الشعبين المصري والكويتي».