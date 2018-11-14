سرقة سيارة ملاكى بالإكراه بطريق الواحات

14 نوفمبر 2018 - 09:44 م

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف هوية المتهمين بسرقة سيارة ملاكى من قائدها بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وهاتفين محمول ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا من مهندس أفاد فيه بسرقة مجهولين لسيارته الملاكى أثناء قيادتها بطريق الواحات.

وذكر أن مجهولين استوقفوه واستولوا على السيارة ومبلغ مالى وهاتفين محمول، وتركوه بالطريق وفروا هاربين، فحرر محضرا بالواقعة.

ويكثف المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين وضبطهم.

وأخطرت النيابة للتحقيق.